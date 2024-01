Mattarella: «Giorno di dolore per tutta l’Italia» 

«I suoi successi sportivi, il suo carattere di grande serietà, la dignità del suo comportamento in ogni circostanza gli hanno procurato l'affetto di milioni di italiani anche tra coloro che non seguivano il calcio». Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «Esprimo ai familiari il mio cordoglio e un sentimento di sincera vicinanza. Tanti italiani, e io tra questi, apprendono l’improvvisa notizia della morte di Gigi Riva con autentico dolore».

Anche la politica celebra il mito di Riva, ricordando il campione in campo e l’immenso uomo. «Ci lascia un grande sportivo che ha segnato la storia del calcio e della nostra Nazionale. Che la terra ti sia lieve, campione», scrive invece la premier Giorgia Meloni. Gli fa eco la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa: «Se ne va un gigante del calcio. Con il suo ineguagliabile talento e la sua passione, Gigi Riva ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi del Cagliari, guadagnandosi al contempo il rispetto e la stima di milioni di italiani. Un simbolo, una bandiera, un grande uomo». Anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana si associa: «È stato un grande campione. Con la sua grinta e il suo talento, ha regalato emozioni indimenticabili in Italia e nel mondo».

Il dolore per la morte di Rombo di Tuono tocca tutti: ministri e parlamentari attuali ed ex. I messaggi, come quelli di Matteo Salvini, Enrico Letta, Antonio Tajani, Andrea Abodi, Matteo Renzi per citarne alcuni, sui social non si contano. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA