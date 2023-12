Mattarella: «Forze Armate preziose» 

Le «tensioni» nel pianeta si alzano a velocità «allarmante» e in questa situazione l'opera delle Forze Armate, in Italia e all'estero, diventa «ancora più preziosa». Sergio Mattarella ha portato «il ringraziamento della Repubblica» ai tanti militari italiani dislocati nelle aree di crisi. Lo ha fatto collegandosi dal Comando operativo vertice interforze di Roma insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto con la regia del padrone di casa, il generale Francesco Figliuolo. Passando dall'Iraq al Libano, dal Kuwait ad Israele, dal Kosovo all'Albania, dal Niger alla Lettonia, il capo dello Stato ha dialogato con i comandanti. Tante le missioni militari italiane all'estero, come ha spiegato Figliuolo: «Siamo in 25 diversi Paesi, in 37 missioni e operazioni, 34 all'estero e 3 a difesa del territorio nazionale, per un totale di circa 13 mila tra donne e uomini in uniforme». Il presidente li ha idealmente ringraziati tutti sottolineando quanto «l’umanità» degli italiani sia un valore aggiunto riconosciuto da tutti.

