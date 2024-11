Mattarella firma, la maternità surrogata “reato universale” 

La maternità surrogata reato universale. La legge Varchi sta per entrare in vigore e già oltre 50 coppie sono pronte a dare battaglia per vie legali.

Alla fine, dopo una lunga riflessione, dal Colle la firma è arrivata: il disegno di legge per rendere la gestazione per altri “reato universale”, approvata in via definitiva dal Senato il 16 ottobre, sarà in Gazzetta ufficiale domani. La legge era stata firmata da Sergio Mattarella lo scorso 4 novembre, prima della partenza per la visita in Cina. La gestazione per altri era già vietata in Italia ma adesso una coppia che vi ricorre in un Paese in cui è consentita rischia pene dai tre mesi ai due anni di carcere e multe fino a un milione di euro.

«Sono già oltre cinquanta le coppie che, da tutta Italia, hanno chiesto aiuto al team legale dell’Associazione Luca Coscioni, preoccupate per le conseguenze che questa legge potrà avere sul loro progetto di famiglia», dicono Marco Cappato e Filomena Gallo, tesoriere e segretaria nazionale dell’associazione. Sono coppie che si trovano in step differenti del percorso: c’è chi ha appena intrapreso l’iter, ovvero ha solo firmato il consenso in un centro estero, e chi ha già fatto il prelievo di gameti. E coppie che «stanno attendendo il parto o che stanno per iniziare la trafila dopo aver scelto il paese con leggi più chiare». L’associazione spiega che si tratta, per lo più, di ragazze e ragazzi giovani, eterosessuali, «con donne affette da gravi patologie che rendono impossibile portare avanti una gravidanza». «Siamo pronti a difendere tutte le coppie danneggiate da questa legge ingiusta e irragionevole. Porteremo la nostra e la loro battaglia nei tribunali e in ogni sede adeguata, con l’obiettivo di ristabilire un’opportunità offerta dalla scienza, che una normativa cieca e brutale pretende di condannare come reato universale», promettono Gallo e Cappato. Intanto esultano i Pro-vita e il centrodestra. «Il presidente della Repubblica ha firmato, come era logico e prevedibile, la legge contro la vergogna dell’utero in affitto. Si rassegnino i gazzettieri che oggi avevano scritto che il presidente aveva dei dubbi», dice il presidente dei senatori di Fi, Maurizio Gasparri. E i Pro vita plaudono all’Italia «all’avanguardia contro il mercato dei bimbi» e ora invitano il governo a promuovere «una moratoria presso l’Onu e l’Ue».

