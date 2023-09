«Mattarella fermi l’invasione eolica»  

«Il Consiglio regionale ha disatteso gli impegni: le commissioni non sono state convocate». Lo dice con l’amaro in bocca il coordinamento dei “Comitati sardi contro la speculazione energetica nell’Isola” che, ieri riunito sotto il palazzo del Consiglio a Cagliari, ha deciso di rivolgersi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere un intervento contro «un'azione selvaggia alla quale le amministrazioni locali non possono mettere freno in quanto esonerate da provvedimenti normativi in materia energetica che impediscono loro di essere partecipi nella pianificazione e di esprimere un parere su quanto avviene nel proprio territorio», si legge nella lettera, «aiuti la Sardegna perché non subisca una nuova forma di colonizzazione: quella energetica».

Le richieste

I comitati da tempo, in attesa che Regione e Stato elaborino un piano energetico, chiedono all’assemblea sarda una moratoria al rilascio di autorizzazioni di nuovi impianti.

«Il presidente del Consiglio, Michele Pais, ci prende in giro, aveva promesso di convocare nell’arco di 24 ore le commissioni competenti e non lo ha fatto», incalza Luigi Pisci, uno dei portavoce del coordinamento. «La sensazione è che la politica regionale stia trattando i comitati come dovrebbe, invece, trattare le multinazionali. Sembra che le entità da circoscrivere siamo noi, ma noi lotteremo ancora più convinti».

Obiettivi

Mercoledì scorso, il Consiglio ha approvato un ordine del giorno di impegno alla moratoria in attesa di una normativa chiara anti speculazioni. Ma ai comitati non è bastato e davanti al «silenzio delle istituzioni» pensano ad altri tipi di iniziative.

«Se loro non scrivono la moratoria, lo facciamo noi, anzi la stiamo preparando», afferma Marco Pau del coordinamento, «chiediamo che la Regione sospenda per 180 giorni l’invasione di nuovi impianti: questo ci permetterebbe di fare una programmazione. È impensabile non si ponga un freno a tutto questo scempio».

Intanto la Lega Sardegna ha chiesto la convocazione della IV (ambiente) e V (industria, energia) commissione per l'audizione degli assessori «al fine di fare chiarezza sugli aspetti legati alle installazioni di nuovi impianti in Sardegna», afferma il capogruppo in Consiglio Michele Ennas.

