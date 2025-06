Mattarella: «Fermezza sui valori dell’Europa» 

«Nuove prove la vicenda internazionale le presenta continuamente. Ad esse dobbiamo far fronte nel medesimo spirito di cooperazione e fermezza sui valori». Sergio Mattarella lancia il suo appello alla fermezza dal cuore, politico e geografico, dell’Europa: il Lussemburgo.

Le sfide internazionali sono epocali, ripete da mesi Mattarella. E da mesi ricorda che l’Europa ha garantito pace e prosperità ai suoi cittadini per decenni. Perché, ha detto parlando alla cena offerta dal granduca Enrico di Lussemburgo, «pace, prosperità, giustizia sociale, nel progetto di integrazione europea, sono radicate nella democrazia, nel rispetto dei diritti umani e nella libertà per tutti i popoli». Il presidente spinge sui valori alla base del patto europeo: «È con orgoglio che possiamo riscontrare come il continente europeo sia riuscito nell’obiettivo di lasciarsi alle spalle le lacerazioni per puntare a un futuro di pace e prosperità condivise. E' stato un percorso senza esitazioni quello che ci ha visto uniti nella Nato nel 1949 e poi nei Trattati di Roma del 1957». A questa Europa e al mondo serve «un sistema internazionale in grado di garantire la libertà dei rispettivi ordinamenti». Un sistema di regole, in sintesi il multilateralismo, che si sta sgretolando.

