Mattarella e Meloni: stop all’orrore di Gaza  

A Gaza si percepisce ostinazione nell’uccidere e la Russia persevera nella sua aggressione all’Ucraina: ciò rappresenta un macigno per l’intera Unione europea, visto che molte cancellerie paventano la possibilità che Mosca possa riversare i suoi appetiti anche su altri Paesi europei. Nel giorno in cui il ministero degli esteri di Mosca stila una lista di personaggi “russofobi” e mette in cima il suo nome, Sergio Mattarella non retrocede di un millimetro nelle sue preoccupazioni sulla guerra che sta devastando l’Ucraina da oltre tre anni: «Prosegue, angosciosa, la postura aggressiva della Russia in Ucraina. Un macigno - spiega il capo dello Stato incontrando la stampa parlamentare - sulle prospettive del continente europeo e dei suoi giovani.

L’intervento del presidente è lungo ed articolato ed è pronunciato nella cerimonia del Ventaglio, una tradizione di incontro con i giornalisti che risale al 1893. Archiviato il dossier russo il presidente passa ad analizzare la situazione in Medio Oriente. Non ci sono ambiguità o prudenze diplomatiche nelle parole di Mattarella sulla tragedia di Gaza e, quindi, sulle responsabilità del governo Netanyahu. «Si è parlato di errori anche nell’avere sparato su ambulanze e ucciso medici e infermieri che recavano soccorso a feriti, nell’aver preso a bersaglio e ucciso bambini assetati in fila per avere acqua, per l’uccisione di tante persone affamate in fila per ottenere cibo, per la distruzione di ospedali uccidendo anche bambini ricoverati per denutrizione», è la premessa. Quindi la conclusione: «È difficile, in una catena simile, vedere una involontaria ripetizione di errori e non ravvisarvi l’ostinazione a uccidere indiscriminatamente. Una condizione raffigurata, in maniera emblematica, dal bambino accolto con sua madre in un ospedale italiano, dopo aver perduto il padre e nove fratelli - tutti bambini - nel bombardamento della sua casa».

Ma non basta: «Anche l’incredibile bombardamento della parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza è stato definito un errore. Da tanti secoli, da Seneca a Sant’Agostino, ci viene ricordato che errare humanun est, perseverare diabolicum». Forse non è un caso che in serata la premier Giorgia Meloni abbia parlato con Netanyahu, anch’essa con termini decisi: «Ho insistito sulla necessità di porre immediatamente fine alle ostilità, a fronte di una situazione a Gaza che è insostenibile ed ingiustificabile», si legge in una nota di Palazzo Chigi. Naturalmente in un mondo nel quale chi critica un governo, in questo caso quello di Benjamin Netanyahu, può essere tacciato come antisemita è meglio non lasciare spazio agli equivoci: si sta manifestando «una diffusa tendenza alla contrapposizione irriducibile, alla intolleranza alle opinioni diverse dalle proprie, al rifugio in slogan superficiali e in pregiudizi, tra i quali riaffiora, gravissimo, l’antisemitismo, che si alimenta anche di stupidità», assicura il capo dello Stato, forse pensando all’aggressione vicino a Milano di un turista ebreo francese colpevole solo di indossare la kippah.

