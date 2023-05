Mattarella e Meloni con Kiev: «Pace, non la resa» 

«Fermo sostegno a 360 gradi», militare, finanziario, umanitario, per la ricostruzione, per una «pace vera e non una resa» dell'Ucraina. L'Italia ha accolto così Volodymyr Zelensky, sbarcato a Roma prima di recarsi oggi a Berlino per rinnovare il patto di assistenza con gli alleati. Il leader ucraino ha ringraziato Sergio Mattarella e Giorgia Meloni per questo impegno: «Siete dalla parte giusta della guerra», ha sottolineato al presidente della Repubblica e al capo del Governo, prima del faccia a faccia in Vaticano con il Papa.

Fitta la giornata romana di Zelensky, in una Roma blindata, con mille agenti per strada, droni in cielo e artificieri. A dargli il benvenuto nello scalo militare di Ciampino è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che lo ha poi accompagnato al Quirinale. Al suo interlocutore, con felpa militare d'ordinanza, Mattarella ha ribadito quanto sia alta la posta in palio: «È in gioco non solo l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma anche la libertà dei popoli e l'ordine internazionale». Per questo l'Italia è «pienamente al fianco» di Kiev, ha detto il capo dello Stato, che ha tenuto a incontrare Zelensky dopo il faccia a faccia di «anni addietro», quando «le condizioni erano diverse». Oggi infatti c'è un Paese aggredito e un aggressore, responsabile tra le altre cose di «una pratica straziante e ignobile» come il rapimento di bambini ucraini, ha ricordato Mattarella.

Sostenere l'Ucraina vuol dire altri «aiuti militari» e l'Italia continuerà a fare la sua parte, con i partner Nato. Questo punto è stato chiarito da Meloni, che ha ricevuto Zelensky in un clima di grande feeling a Palazzo Chigi: unico modo, ha detto la premier, «perché l'Ucraina possa arrivare ai negoziati con una posizione solida, non di resa». L'obiettivo resta «la pace», che però si otterrà «solo e quando la Russia cesserà le ostilità», ha chiarito la presidente del Consiglio.

