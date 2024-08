Mattarella e l’Italicus, cinquant’anni dopo: «Matrice neofascista» 

La strage dell'Italicus, il treno Roma-Monaco sventrato nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 1974 da una bomba rivendicata da Ordine Nero, è «parte significativa della catena sanguinosa della stagione stragista dell'estrema destra italiana». In essa «emerge la matrice neofascista, come sottolineato dalla sentenza della corte di Cassazione e dalle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2, pur se i procedimenti giudiziari non hanno portato alla espressa condanna di responsabili». Sergio Mattarella ricorda così l'Italicus a 50 anni dalla strage nei pressi della stazione di San Benedetto Val di Sambro, in cui morirono 12 persone e altre 48 rimasero ferite. Il presidente della Repubblica lo fa, come tre giorni fa con l'anniversario della bomba in stazione a Bologna il 2 agosto '80, sottolineando a chiare lettere la matrice neofascista di questi episodi. Gli fanno eco le altre due più alte cariche dello Stato, La Russa e Fontana, che pure evidenziano la matrice «neofascista» della strage.

All'1.23 della notte fra il 3 e il 4 agosto di 50 anni fa una bomba esplose sul treno Roma-Monaco con 342 persone a bordo mentre transitava a San Benedetto Val di Sambro, sull'Appennino bolognese. «Cinquant'anni fa - ricorda con chiarezza Mattarella - la strategia terroristica che mirava a destabilizzare la Repubblica colpì il treno Italicus seminando morte e dolore. Era un convoglio diretto in Germania, affollato di viaggiatori, molti dei quali migranti che tornavano al lavoro. Il ferroviere Silver Sirotti, medaglia d'oro al valor civile, perse la vita salvandone molte altre».

La strage fu rivendicata da Ordine Nero, ma non ebbe responsabili: tutti gli imputati processati sono stati assolti, in uno scenario fatto anche di segreti di Stato, depistaggi e coperture.

