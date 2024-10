Mattarella e La Russa spiati dagli hacker 

Milano. «Un pericolo per la democrazia di questo Paese». Ne è convinta la Dda di Milano che con l'indagine di venerdì scorso ha portato a quattro arresti e a due sospensioni dal servizio, smantellando un network di presunti spioni guidato dall'ex super poliziotto Carmine Gallo, braccio operativo di Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera e titolare di Equalize, la società di investigazione perno di una attività di dossieraggio a livello industriale. I magistrati l’hanno definita «inquietante», in quanto avrebbe potuto essere in grado di «tenere in pugno cittadini e istituzioni» e «condizionare» dinamiche «imprenditoriali e procedure pubbliche, anche giudiziarie».

Le carte

Dagli atti emerge che nella rete dell'associazione, con base in via Pattari e «profitti illeciti» per oltre 3,1 milioni di euro, sono finiti migliaia e migliaia di nomi ma anche le più alte cariche del nostro Paese. Cosa che, dice la premier Giorgia Meloni, «nessuno Stato di diritto può tollerare» e per il ministro Antonio Tajani «è una inaccettabile minaccia alla democrazia», visto che le informazioni riservate «possono essere usate da chi è nostro nemico geo-strategico».

Mattarella nel mirino

A destare l'allarme di inquirenti e investigatori è un dialogo intercettato che fa temere che la rete di Gallo e dei suoi sodali sia arrivata in qualche modo al Quirinale. Nunzio Samuele Calamucci, parlando con l'ex funzionario di polizia, lo aggiorna in merito all'invio a «venti persone» di una mail che «se vanno a vedere l'account è intestato al Presidente della Repubblica».

Altri spiati

L’uso «incontrollato del dossieraggio» ha colpito anche Ignazio La Russa, alla guida del Senato, e il figlio Geronimo. Ma il network di spie, che aveva rapporti con mafie e servizi segreti anche esteri, avrebbe raccolto informazioni pure su Matteo Renzi e Carlo Sangalli, attuale presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia, nonché sull'avvocato siciliano Piero Amara, imputato per una serie di procedimenti sulle vicende dell'Eni e per il caso Loggia Ungheria. Tra i clienti, invece, la senatrice azzurra Licia Ronzulli e Heineken Italia. Insomma il gruppo spiava ad ampio raggio personaggi di ogni genere e classe sociale. Come avevano detto due degli arrestati, «con i report che abbiamo sputtaniamo tutta Italia».

RIPRODUZIONE RISERVATA