Mattarella e la Repubblica: «Il 2 giugno gli italiani scelsero democrazia, pace e libertà» 

Il Colosseo vestito di Tricolore, gli onori al presidente della Repubblica e la lunga sfilata lungo i Fori Imperiali, chiusa dal lancio dei paracadutisti della Folgore sulle scie delle Frecce Tricolori. La sfilata militare per la festa della Repubblica ha animato il cuore di Roma, alla presenza delle massime autorità ma con la consapevolezza che, oggi più che mai con le guerre alle porte, «la pace non è garantita per sempre», ha scritto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo messaggio di auguri per il 79° anniversario del 2 giugno.

Il capo dello Stato

Era il 1946 quando gli italiani presero la strada della democrazia, della libertà e della pace. Sergio Mattarella ha chiuso ieri la Festa della Repubblica cercando di mantenere viva la memoria di quanto avvenne in quei giorni che simbolicamente si snodano dal 25 aprile al 2 giugno. Altrettanto simbolicamente il Quirinale è stato aperto ai cittadini che hanno invaso i prati dei giardini per stringere la mano del presidente. «Settantanove anni or sono – è stato il messaggio di Mattarella -, il popolo italiano decretava, con il suo voto, la nascita della Repubblica, al culmine di un lungo percorso iniziato con la guerra di Liberazione». Quindi il richiamo ai valori della Repubblica, «trasfusi nella Costituzione che di lì a poco avrebbe visto la luce. Valori sui quali si fonda la nostra comunità civile e ai quali si rivolgono tutte le istituzioni chiamate ad operare in favore della collettività». Le parole di Mattarella sono arrivate il giorno dopo la netta presa di posizione su Gaza (« disumano che venga ridotta alla fame un'intera popolazione, dai bambini agli anziani»), ciò che faciliterà non poco il bilaterale Italia-Francia in programma oggi nella Capitale.

La premier

Su corde diverse la posizione di Giorgia Meloni, concentrata di più nello stimolare l'orgoglio patrio: «Il 2 giugno celebriamo la nascita della nostra Repubblica. Un giorno che ci ricorda chi siamo: un popolo fiero, capace di rialzarsi dopo le prove più dure, tenendo saldi i valori della libertà, dell'unità e dell'identità nazionale. Celebrare l'Italia oggi significa - ha scritto sui social - onorare chi ha dato la vita per difenderla, e chi ogni giorno la serve con coraggio, dedizione e silenzioso orgoglio. Essere italiani vuol dire appartenere a qualcosa di grande, che va difeso, amato, trasmesso».

La parata

Nella cerimonia al Milite ignoto, cominciata con la tradizionale deposizione della corona, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha manifestato la propria solidarietà ai bersaglieri, contestati giorni fa in un liceo lombardo. A Roma c’erano anche i sindaci d'Italia in corteo, mentre i paracadutisti della Folgore - tra cui una donna - hanno portato a terra anche una maxi-bandiera di 200 metri quadrati. «Questa sfilata - ha detto Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli e presidente dell’Anci – è un grande privilegio per le fasce tricolori, ma soprattutto un messaggio che si dà al Paese. Ci sono le comunità con i loro bisogni, le loro aspirazioni e i loro desideri ma anche con la loro forza propulsiva, la spinta verso il miglioramento e l'innovazione». A sfilare anche i membri di Wheels On Wave, progetto che consente alle persone disabili di navigare sul primo catamarano completamente accessibile, lo “Spirito di Stella”, che dal 2023 seguito l'Amerigo Vespucci nel suo tour intorno al mondo e all’Italia.

