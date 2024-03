Mattarella e gli influencer «La Carta è dei giovani» 

L’articolo 1 della Costituzione ci dice che «l’Italia è una, non una somma di repubbliche e neanche una federazione di repubbliche», e ci conferma nei fatti che, «la Costituzione è estremamente giovane perché è stata fatta con tanta saggezza». Per questo si è dimostrata in grado di adattarsi con efficacia situazioni nuove e non prevedibili in quei tempi. Sergio Mattarella ha parlato di Costituzione e dintorni con un gruppo di giovani creator riuniti nella Sala della Musica, facendo entrare il mondo dei creator e degli influencer al Quirinale con una diretta youtube che ha permesso ai ragazzi di parlare dei diversi articoli della Carta con degli shorts di 60 secondi. Conduttore del dialogo, Fabio Rovazzi. Il confronto ha toccato temi delicatissimi: dalle riforme ai diritti, dalla libertà d'informazione all'astensionismo. Il capo dello Stato spiega qual era l'obiettivo di questa inedita riunione al Colle: «La Costituzione è materia per giovani più che per vecchi». Prova ad immedesimarsi nel ruolo del creator. «Se lo fossi parlerei di giustizia sociale: mi chiederei perché vi sono bambini e ragazzi che vivono bene, hanno tante opportunità e altri, nel mondo, che faticano per sopravvivere».

