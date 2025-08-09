Mattarella è arrivato in Val di Siusi per le vacanze 

Le vacanze di Sergio Mattarella iniziano all’insegna della massima privacy. Lo attendono due settimane di relax a Siusi, in Alto Adige. Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher e il questore Giuseppe Ferrari lo hanno accolto all'aeroporto di Bolzano dove, nella parte dedicata ai voli militari è atterrato il Falcon 900. La stampa e i curiosi sono rimasti a distanza e hanno solo potuto vedere alzarsi in volo l'elicottero bianco che ha portato il presidente sull'altopiano dello Sciliar, a Villa Ausserer, base logistico-addestrativa delle Truppe Alpine dell'Esercito, dove trascorrerà il periodo di riposo anche se sempre con i dossier sul tavolo.

Riserbo invece sugli spostamenti della presidente del Consiglio, anche se più voci la danno in un’isola greca delle Cicladi in queste ore con la famiglia per poi passare qualche altro giorno di relax, dopo Ferragosto, al mare in Puglia.

Vacanze per tutti i leader politici, ma inframmezzate con diversi appuntamenti pubblici, prodromici alla campagna elettorale per le regionali, che entrerà nel vivo a inizio settembre. Molti di loro, compresa la premier, sono attesi al tradizionale Meeting di Comunione e Liberazione, a Rimini, a fine mese.

