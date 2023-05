Mattarella difende Roccella: mai zittire qualcuno  

«Don Milani diceva “I care” e il suo motto è divenuto universale. Il motto di chi rifiuta l’egoismo e l’indifferenza». Sergio Mattarella ricorda il sacerdote pedagogo, l’insegnante dei più poveri, ed entra nel dibattito sul merito che tanto sta animando la politica. Il presidente della Repubblica però parte da lontano ricordando la figura di don Milani e lo fa da Barbiana, in Toscana, dove aprì una scuola per i giovani del luogo, figli di contadini poveri. Ma prima di entrare nel cuore del ragionamento sull’insegnamento cita sempre don Milani per ricordare quanto sia importante il confronto e quanto sia dannosa la prevaricazione. Con un velocissimo inciso Mattarella difende la ministra Eugenia Roccella, alla quale pochi giorni fa è stato impedito di parlare alla presentazione di un libro a Torino: «La scuola di Barbiana durava tutto il giorno. Cercava di infondere la voglia di imparare, la disponibilità a lavorare insieme agli altri. Cercava di instaurare l’abitudine a osservare le cose del mondo con spirito critico. Senza sottrarsi mai al confronto, senza pretendere di mettere a tacere qualcuno, tanto meno un libro o la sua presentazione. Insomma, invitava a saper discernere». Parole apprezzate dalla ministra, che ha chiosato: «Spirito critico e libertà di espressione sono valori che i nostri giovani devono imparare a coltivare insieme».

