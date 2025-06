Mattarella dal Papa: le porto l’affetto dell’Italia 

La guerra in Ucraina, il massacro di Gaza e i temi sociali cari alla Chiesa. Sono i temi del colloquio privato tra Papa Leone XIV e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Accompagnato dalla figlia Laura e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, il capo dello Stato è arrivato in Vaticano di buon’ora e ha poi colloquiato cordialmente a quattr’occhi con papa Prevost. «Ho portato al Papa l’affetto dell’Italia», ha detto poi il presidente. Scarne le informazioni trapelate da Vaticano e Quirinale. Non è difficile però intuire quanto Mattarella e Prevost possano essere in sintonia particolarmente su Israele: al di là delle cifre spaventose di civili palestinesi uccisi, la drammatica crisi umanitaria provocata dalla chiusura dei valichi sta affamando «giovani e anziani», come ha ripetuto più volte il capo dello Stato in questi giorni. Mattarella ne ha parlato anche a Rondine, cittadella della pace, spostandosi ad Arezzo. «La pace si realizza ricostruendo un sistema di rapporti internazionali che ripristini il sistema delle regole - ha spiegato - L’Ue deve divenire uno dei perni del dialogo nel mondo per ridisegnare un nuovo modello di coesistenza. Per far questo la Ue deve essere unita, deve essere più efficiente resistendo agli attacchi dall’interno e dall’esterno».

RIPRODUZIONE RISERVATA