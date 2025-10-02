«Mattarella converta il mio ergastolo in pena di morte» 

Brescia. Richiesta choc di un detenuto. Con un lettera, un ex camorrista ha chiesto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di modificare la sua condanna all'ergastolo in «pena di morte». L’uomo dallo scorso 26 settembre ha anche cominciato lo sciopero della fame e della sete per portare alla ribalta il «trattamento» ricevuto nel carcere di Brescia, dove da poco è stato trasferito, con una significativa «regressione» del percorso di recupero e rieducazione cominciato anni fa a Padova.

Il detenuto si chiama Guido De Liso, arrestato nel 2001 per omicidio e associazione mafiosa. In una lettera a Mattarella ha denunciato la situazione in cui si è venuto a trovare che, a suo dire, ha «dell'assurdo se pensiamo che la nostra Costituzione dice che è dovere rieducare soggetti devianti, affinché possano essere restituiti alla società come persone migliori». Condannato all'ergastolo, De Liso ha espiato 24 anni e da due è stato ammesso al regime di semilibertà. Dopo i primi anni «turbolenti», sono le sue parole, l'incontro con una persona «speciale» ha cambiato la sua vita. Ha imparato a leggere e a scrivere, ha ottenuto la licenza media, il diploma, si è iscritto alla facoltà di Filosofia alla Statale di Milano e lavora in una piccola redazione. Perciò ha ottenuto il permesso di uscire dal carcere ogni giorno per rientrarvi solo per trascorrere la notte. Un percorso, questo, che rispecchia i principi costituzionali ma che, dopo il recente trasferimento dal penitenziario di Padova a Verziano, alle porte di Brescia, città dove vive la sua compagna, si è fermato. Anzi è tornato indietro «violando in questo modo il principio di non regresso nel trattamento».

Per via del nuovo orario imposto, in cella alle 19, non gli è più possibile studiare e vedere la fidanzata e, quindi, proseguire lungo la via del reinserimento. Per lui è una «tortura».

