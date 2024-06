Mattarella: consacriamo la sovranità dell’Unione 

La Russia è la sola responsabile del conflitto in Ucraina poiché «ha demolito l’architettura di sicurezza che ha garantito pace e stabilità al continente europeo e ha lanciato una nuova, angosciosa, corsa agli armamenti». Una riflessione che il presidente della Repubblica allarga alle prossime elezioni europee, esplicitando la propria visione europeista proprio nel giorno in cui la premier, a poca distanza dal Quirinale, spiegava che saranno «un referendum fra due visioni opposte».

In effetti sembra proprio così, a sentire le parole di Sergio Mattarella, che esalta la forza della scelta europea e ricorda il patto di sovranità firmato dai Paesi membri: «Fare memoria del lascito ideale di quegli avvenimenti fondativi», come la lotta di Liberazione e la scelta repubblicana, «è dovere civico e preziosa opportunità per riflettere insieme sulle ragioni che animano la vita della nostra collettività, inserita oggi nella più ampia comunità dell’Unione europea cui abbiamo deciso di dar vita con gli altri popoli liberi del continente e di cui consacreremo, tra pochi giorni, con l’elezione del Parlamento europeo, la sovranità».

Quindi un armonico intreccio tra l’Ue e i valori della Festa della Liberazione. Il capo dello Stato ha voluto ricordare agli italiani che «il 2 giugno del 1946, l’Italia sceglieva la Repubblica. Quel voto, all’avvio della vita democratica, rappresentò per gli italiani una chiamata alla responsabilità. In quegli anni di speranze diffuse, le aspirazioni al benessere, procedevano assieme alle conquiste democratiche e sociali».

