Mattarella con un assegno da 46 milioni nella Moldavia che sceglie tra Ue e Mosca 

La preoccupazione è chiara: blindare il fianco est dell’Ue e ancorare all’Europa i Paesi che hanno fatto domanda di adesione come la Moldavia. Sergio Mattarella è arrivato a Chisinau per una visita particolarmente delicata in una Moldavia a uno snodo cruciale: entrare gradualmente nell’Unione europea o ricadere pesantemente nell’orbita russa con, sullo sfondo, tutti i timori di una aggressione da parte di Mosca. Forse anche per questo l’Italia ha deciso di stanziare 46 milioni di euro in aiuti per il prossimo triennio dai fondi della cooperazione. Una cifra che sarà ufficializzata nei prossimi giorni ma che il presidente della Repubblica potrà già spendere nei suoi colloqui politici a Chisinau. Una politica di sostegno che anche gli Stati Uniti portano avanti: a fine maggio il segretario di Stato Blinken ha promesso 85 milioni di dollari in aiuti per la sicurezza energetica e e altri 50 per contrastare la disinformazione russa. La guerra ibrida delle fake news è particolarmente temuta dalle autorità locali, che si avvicinano al referendum per ancorare la scelta europea alla costituzione. La presidente in carica, l’europeista Maia Sandu, ha scelto di convocare il referendum nello giorno delle presidenziali (il 20 ottobre) che potrebbero portare alla sua riconferma.

RIPRODUZIONE RISERVATA