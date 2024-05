Mattarella: «Con le guerre addio sviluppo» 

New York. «Visioni ottocentesche e pulsioni di potenza» sono ancora presenti nel nostro pianeta e ritardano soluzioni politiche condivise alimentando i conflitti, mai così tanti dalla fine della seconda guerra mondiale. Sergio Mattarella parla alle Nazioni Unite, il foro principe del dialogo e del multilateralismo, e non nasconde le sue preoccupazioni per il riarmo generalizzato. Non ci gira intorno il presidente della Repubblica e, aprendo aprendo i lavori dell’incontro su “Pace, Giustizia e Istituzioni per lo Sviluppo Sostenibile”, non nasconde la sua preoccupazione: «Pace e Sviluppo hanno destini incrociati. Non può esservi l’uno, senza l’altra. Viviamo in un’epoca con il maggior numero di conflitti dalla fine della seconda guerra mondiale che divorano enormi risorse nella corsa agli armamenti, sottraendole allo sviluppo». Da qui l’appello alla costruzione delle condizioni necessarie per la pace e per porre fine ai conflitti. Resta, per Mattarella, l’Onu, «con le sue difficoltà», il luogo in cui «convivere in modo sereno».

