Mattarella chiede un’Europa compiuta, pace e libertà 

Cernobbio. Abbattere il debito pubblico è «ineludibile» mentre l'Europa è «incompiuta» ed è «da perfezionare». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprendo i lavori del Forum Thea (The European House Ambrosetti) di Cernobbio, che quest’anno spegne le 50 candeline in riva al Lago di Como. Un discorso forte, quello del Presidente della Repubblica, che ha indicato l’Europa come opera «incompiuta» e per questo «da perfezionare», completando tra le altre cose «l’edificio finanziario europeo». Davanti alla tradizionale platea di imprenditori che si riunisce a Cernobbio ogni fine estate il Capo dello Stato ha sottolineato come «l’Italia ha pagato più interessi di Francia e Germania insieme, eppure è un debitore onorabile». Proprio per questo l’andamento dei tassi è, a suo dire, un «termometro opinabile», soprattutto alla luce della «storia trentennale» del Paese, con «avanzi statali primari annui e con un debito pubblico cresciuto in larga misura dal 1992, principalmente a causa proprio degli interessi».

L’Europa del resto è «incompiuta» nonostante le «recenti lucide scelte a seguito della pandemia». Al di là dei numeri per Mattarella conta il «quadro di libertà, giustizia sociale e aspirazione alla pace» che caratterizza «la storia dell’integrazione europea a partire dal dopoguerra» e che si contrappone ai «disvalori dell’egoismo, del razzismo, della violenza, dell’odio e della guerra». «Con fermezza, con determinazione - ha concluso - proseguiamo su questa strada». Un appello raccolto con favore sia dalla politica che dagli imprenditori.

RIPRODUZIONE RISERVATA