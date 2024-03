Mattarella chiama Roberto Salis 

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sperava che «fossero giorni diversi» per la famiglia di Ilaria Salis, e invece sono giorni di rabbia e tristezza dopo che nessuna buona notizia è arrivata dall’udienza di giovedì scorso. Roberto Salis, padre della 39enne docente italiana detenuta da oltre un anno a Budapest con l’accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra, ieri mattina ha ricevuto la telefonata del capo dello Stato. Ieri, per la seconda volta, aveva inviato una pec al Quirinale, ma mentre dopo la prima del 17 gennaio aveva ricevuto la telefonata di un funzionario, è stato Mattarella personalmente ad esprimergli vicinanza e solidarietà.

L’ingiustizia

Al presidente Roberto Salis ha spiegato il diverso trattamento che sta avendo sua figlia rispetto a quello riservato a Gabriele Marchesi, due imputati in attesa di giudizio accusati delle stesse aggressioni a cui vengono applicate misure cautelari opposte: Marchesi era ai domiciliari a Milano ed è tornato libero, Salis era in carcere a Budapest e nello stesso carcere è tornata. Due cittadini italiani giudicati da due tribunali di due Stati diversi con una disparità evidente, sulla quale Salis spera che Mattarella possa intervenire, dopo che dal governo non è arrivato l'aiuto sperato. «Questa disparità colpisce la nostra pubblica opinione», gli ha spiegato Mattarella, aggiungendo che, «la differenza tra il nostro sistema, ispirato ai valori europei, e il loro sistema», ha determinato questa situazione.

La conversazione

Inoltre, gli ha assicurato che farà quanto è nelle sue possibilità, che non sono ampie sul piano operativo e passano attraverso il governo. «Il presidente ha ribadito la sua vicinanza personale a me e alla famiglia», ha raccontato Roberto Salis, «e mi ha garantito il suo personale interessamento al caso. Lo ringrazio per la solerzia con cui mi ha risposto e soprattutto per la sensibilità e la vicinanza». La vicinanza umana soprattutto, ma anche la rapidità della risposta è stata una delle differenze maggiori notata da Roberto Salis rispetto alle interlocuzioni avute finora con il governo. «Siamo tutti molto contenti e lo sarà anche Ilaria quando la sentirò; è stata una telefonata molto cordiale di circa cinque minuti che mi ha fatto molto piacere e alla fine ci siamo fatti gli auguri di Pasqua», ha concluso Roberto Salis, che si augura di mantenere aperto questo dialogo con il capo dello Stato. Ilaria ora attende la prossima udienza del 24 maggio.

