Mattarella: c’è l’uomo  prima di etnia e nazione 

Anche il cattolico, «popolare e mai populista» Alessandro Manzoni non rinnegò la Rivoluzione francese. E scrisse che «non bisogna provare alcuna nostalgia per la barbarie degli antichi». Sergio Mattarella celebra a Milano il grande scrittore a 150 anni dalla morte ed elabora un'analisi critica su mali e ritardi della politica. Come il cercare i facili consensi.

Il presidente della Repubblica rimette la chiesa al centro. Spiega che è la persona al di là di razze, etnie e nazionalità, a godere dei diritti universali. Mattarella premette che lo scrittore è «un padre della Patria»: pur non avendo mai voluto essere un politico, di politica è intrisa ogni sua opera, da cui prende due spunti. Il primo: Manzoni «ambiva a un'Italia unita, che non fosse una mera addizione a freddo di Stati e staterelli». Il secondo: la Costituzione sbarra «espressamente la strada a nefaste concezioni di supremazia basate su razza e appartenenza». Da qui consegue che «la persona, e non la stirpe, il gruppo etnico o una comunità nazionale, è destinataria di diritti universali, di tutela e di protezione».

RIPRODUZIONE RISERVATA