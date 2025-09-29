Mattarella: «C’è bisogno di pace e di maggiore collaborazione tra Stati» 

Astana. Il mondo ha sempre più «bisogno di pace e di collaborazione internazionale», invece la situazione internazionale «preoccupa» così come il «ritorno di comportamenti di carattere unilaterale con ricorso alla forza militare: fenomeni che speravamo fossero ormai banditi o in regressione nella storia del mondo». Sergio Mattarella torna a parlare di pace e di multilateralismo e lo fa dal Kazakistan, partner strategico dell’Italia, costretto a muoversi felpatamente visto il suo passato sovietico e l'ancora forte influenza russa. Il presidente della Repubblica ieri si è mosso con grande equilibrio rispetto alla guerra in Ucraina (mai citata la Russia) pur non rinunciando a esprimere le sue posizioni in un colloquio con il presidente kazako Tokayev. «È importante fare riferimento a tutti gli sforzi possibili per mettere pace nel mondo e per ribadire l’importanza del multilateralismo e della pari dignità di ogni Stato», ha spiegato nella prima giornata della sua visita ufficiale nel più importante Paese centrasiatico.

