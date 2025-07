Mattarella: «Calamità causata dall’uomo» 

«Una calamità non naturale, ma causata artificialmente dall'uomo», Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri mattina in val di Fiemme, in Trentino, per le celebrazioni del quarantesimo anniversario per ricordare la strage di Stava, in cui persero la vita in 4 minuti 268 persone, travolte da una onda di fango generata dal crollo di un bacino di decantazione di un impianto minerario posto a monte dell'abitato anziché a valle: «Una ubicazione che non poteva essere peggiore».

Il presidente ha osservato che a determinare la tragedia «fu l’indifferenza al pericolo per le persone, sulla base di una errata concezione del rapporto uomo-ambiente, con quest’ultimo considerato risorsa da sfruttare e non da porre doverosamente in favore della comunità, come un valore al suo servizio». E poi l’avvertimento: «Non ci sono alibi, riconciliarsi con l’ambiente è una questione che riguarda anche la coesione sociale, che riguarda anche la democrazia. La prospettiva dello sviluppo sostenibile è stata una conquista conseguita a caro prezzo, una conquista della quale talvolta sembra che taluni vogliano liberarsi quasi fosse un fastidio anziché un investimento per il futuro».

Un invito quindi alla riflessione davanti alla disinvoltura con cui anche in Europa si vogliono accantonare le politiche ambientali per non intralciare le imprese.

