Mattarella blinda il diritto d’asilo 

Il «diritto di asilo per lo straniero cui venga impedito nel suo Paese l’esercizio delle libertà democratiche» è garantito dalla Costituzione. E va garantito il ruolo delle Corti di Giustizia europee, con la necessaria rinuncia di porzioni di sovranità nazionale. Sergio Mattarella apre gli Stati generali della diplomazia alla Farnesina e agli ambasciatori consegna una serie di riflessioni, alcune puntute, definendo i confini invalicabili della politica estera italiana.

Monopolisti

Fra gli allarmi che lancia, uno suona come una stoccata ai colossi del digitale e in particolare a Elon Musk, uomo più ricco del pianeta e consigliere di Trump, recentemente aggressivo con i giudici italiani. Mattarella segnala i rischi di un capitalismo selvaggio e miliardario che, fuori di ogni controllo, tende a farsi parte politica: «Non è la prima volta nella storia che gli Stati vengono messi in discussione nella loro capacità di perseguire e garantire gli interessi dei popoli e, quindi, dei loro cittadini. Tema che appare di rinnovata attualità a fronte di operatori internazionali svincolati da ogni patria, la cui potenza finanziaria supera oggi quella di Stati di media dimensione e la cui gestione di servizi essenziali sfiora, sovente, una condizione monopolistica».

Il presidente segnala poi il «paradosso di una società globale sempre più interconnessa e interdipendente che attraversa una fase in cui si affacciano nuovamente, con ricette stantie, le sirene del settarismo nazionalistico, etnico, quando non arbitrariamente religioso». Poi il passaggio sui drammi migratori, «talvolta oggetto di gestioni strumentali da parte di alcuni Stati, per trasformarli in minaccia nei confronti dei vicini», ma l’Italia deve ricordare la sua salda collocazione nell’Ue, che «rinveniamo nei principi definiti dalla Costituzione, agli articoli 10 e 11. Diritto di asilo per lo straniero cui venga impedito nel suo Paese l’esercito delle libertà democratiche, ripudio della guerra, perseguimento di pace e giustizia tra le nazioni anche attraverso limitazioni alla sovranità, in condizioni di parità con gli altri Stati. Di qui l’integrazione d’Europa, le Convenzioni internazionali, di qui le Corti di giustizia che ne sono derivate, a tutela dell’applicazione degli ordinamenti». Tema caldissimo per l’esecutivo visto che proprio sulla decisione della Corte di Giustizia di Lussemburgo si gioca la possibilità di usare o meno il centro costruito dall’Italia in Albania che domenica Meloni ad Atreju prometteva di utilizzare.

