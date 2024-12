«Mattarella baluardo dei diritti di tutti gli ebrei» 

La solennità del luogo di preghiera, i canti dei bambini. E l’abbraccio istituzionale delle massime cariche dello Stato a ribadire il legame con la comunità ebraica nazionale e romana, soprattutto nella lotta all'antisemitismo. Nel luogo simbolo e monumento alla libertà per gli ebrei di Roma, la comunità ebraica si è riunita per celebrare 120 anni della sinagoga dell'ex Ghetto della capitale. La cerimonia è stata aperta dall'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, definito baluardo e garante dei valori della Costituzione e della sicurezza e dei diritti di tutti gli ebrei.

Con in mente la guerra tra Israele e Palestina, e il clima d'odio che cresce anche in Italia, è stato il rabbino capo a ricordare la pericolosità di un rigurgito antisemita, sottolineando l’importanza della vicinanza e del ruolo del Quirinale: «Ogni società anche quella più solida, è a rischio, se non avverte i sintomi della crisi e non vi pone riparo per tempo. I nostri valori fondanti, che sono quelli stabiliti dalla Costituzione, vanno difesi e promossi. La Carta fondamentale scritta dopo la fine della barbarie nazifascista, il documento che afferma il principio di uguaglianza dei cittadini, e che tra l'altro, porta la firma di un ebreo, Umberto Terracini», le parole del rabbino capo Riccardo Di Segni.

