Mattarella avverte: «L’Europa governi questo fenomeno» 

Roma. Le istituzioni e la politica si stringono nel dolore per il naufragio del barcone di migranti al largo delle coste calabre. Ma, al di là del cordoglio comune per questa tragedia, in Italia riaffiorano le profonde differenze di visione tra destra e sinistra sul modo di affrontare la questione.

Una situazione complessa che Sergio Mattarella, nell'esprimere il suo dolore (condiviso con la presidente della Commissione Ue Von der Leyen e la presidente dell’Europarlamento, Metsola), indirizza verso un preciso obiettivo: sollecitando «un forte impegno della comunità internazionale per rimuovere le cause alla base dei flussi di migranti». E cioè «guerre, persecuzioni, terrorismo, povertà, territori resi inospitali dal cambiamento climatico». Quindi, rilanciando con forza l’appello all’Europa: «Deve tradurre in concreto la responsabilità di governare il fenomeno per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani, impegnandosi direttamente nelle politiche migratorie», ribadisce il presidente della Repubblica. «Molti tra questi migranti provenivano dall'Afghanistan e dall'Iran, fuggendo da condizioni di grande difficoltà. È un’ennesima tragedia del Mediterraneo che non può lasciare nessuno indifferente», rimarca il Capo dello Stato chiedendo anche un'adeguata accoglienza.

Un’impostazione che trova d'accordo Fratelli d’Italia, che però conferma la distanza ideologica con le opposizioni: non solo sulla valutazione del lavoro delle Ong (il cui ruolo è sostenuto da Matteo Renzi) ma anche sul concetto del salvamento in mare. Salvini e diversi esponenti di Forza Italia puntano il dito contro gli scafisti. Il Pd e la sinistra rilanciano contro la criminalizzazione delle organizzazioni non governative e sulla necessità di tutelare la vita con interventi rapidi delle nostre forze di mare. Il leader M5S Giuseppe Conte chiede di mettere da parte gli slogan e far sì che l'Europa sia davvero presente, solidale e compatta nel gestire e controllare i flussi migratori.

