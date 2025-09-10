Mattarella: «Attenti a non andare oltre»  

Roma. Non ci sono solo gli attacchi della Russia con i droni in Polonia o le bombe israeliane in Qatar che violano inaccettabilmente la sovranità di un Paese, ma anche le reiterate minacce del Cremlino verso i Paesi europei. È un allarme a tutto tondo quello che ha lanciato Sergio Mattarella. Da Lubiana, dove si trova per una visita ufficiale in Slovenia, per la prima volta ha paragonato l'atmosfera di queste settimane a quella che portò alla prima guerra mondiale. Quella crisi diplomatica del luglio 1914 durante la quale le potenze europee non seppero interpretare - o sottovalutarono - i segni dell'inizio della Grande guerra. Per questo il presidente della Repubblica ha parlato di un mondo che galleggia pericolosamente su un "crinale" oltre il quale c'è solo "il baratro".

La paura di Mattarella

La condanna di Mattarella parte dalla pioggia di droni che si è abbattuta sulla Polonia, ma non dimentica quanto sta accadendo a Gaza nell'inazione di gran parte delle Cancellerie occidentali o quanto avvenuto in Qatar dove i jet israeliani hanno colpito il cuore proprio della città, Doha, che stava portando avanti i tentativi di mediazione con Hamas. «L'episodio dei droni in Polonia è gravissimo. Quel che crea allarme e che ci si muove su un crinale dal quale si può scivolare in un baratro di violenza incontrollato», ha detto. Attenzione: un attimo e la guerra si potrebbe allargare: «Quando ero ragazzo ho letto uno dei primi libri di storia sullo scoppio della Prima guerra mondiale, sul luglio 1914. Forse nessuno la voleva far scoppiare, ma l'imprudenza dei comportamenti provoca conseguenze non scientemente volute ma provocate dai comportamenti che si mettono in campo».

L’appello della premier

Quanto avviene in Ucraina sta accentuando queste prospettive gravi. «Esprimo, a nome del Governo italiano, piena solidarietà alla Polonia per la grave e inaccettabile violazione, da parte russa, dello spazio aereo polacco e dell’Alleanza Atlantica», ha commentato Giorgia Meloni. «L’Italia continuerà a lavorare per garantire la sicurezza europea, a partire da quella ucraina, e per il raggiungimento di una pace giusta e duratura».

L’intervento italiano

È intervenuto anche un velivolo militare italiano da ricognizione sul teatro di quella che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha definito «la più grave violazione dello spazio aereo europeo dall’inizio della guerra». Nei cieli polacchi, dove la scorsa notte hanno sconfinato una ventina di droni russi, è apparso infatti un Gulfstream G550-Caew della task force italiana 32nd Wing - Baltic Eagle III, decollato dalla base di Amari, in Estonia. La premier Giorgia Meloni ha espresso «piena solidarietà alla Polonia per la grave e inaccettabile violazione, da parte russa, dello spazio aereo polacco e dell’Alleanza Atlantica». Gli aerei italiani, ha rimarcato da parte sua Crosetto, «fanno parte della Nato e sono pronti a difendere gli alleati come ci aspettiamo gli alleati farebbero se ad essere minacciata fosse l’Italia». È l'ultimo segnale, il più allarmante, della tensione che continua a salire sul fianco Est dell’Alleanza Atlantica, dove i contingenti italiani sono schierati tra Estonia, Lettonia, Ungheria e Bulgaria. Alla base di Amari, in Estonia, i militari inviati da Roma operano nell’ambito della Nato air policing, missione che punta a preservare la sicurezza dello spazio aereo dell’Alleanza. La Task Force 32nd Wing - Baltic Eagle III coadiuva gli alleati schierati in Lituania a Šiauliai nella salvaguardia dello spazio aereo baltico. È responsabile delle operazioni di pattugliamento e intercettazione aerea sotto il coordinamento del Combined air operations centre di Uedem, in Germania.

