Mattarella applaude l’Italia dei Giochi 

ROMA. Missione compiuta, il Tricolore torna al Quirinale. Ieri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto i medagliati Olimpici e Paralimpici dei Giochi di Milano-Cortina 2026 (ma anche le “medaglie di legno” cioè chi si è fermato al quarto posto). “Scortati” dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e dall’omologo del Cip, Marco Giunio De Sanctis, anche che dal Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, gli Alfieri della squadra olimpica (Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone, Amos Mosaner) e paralimpica (René De Silvestro e Chiara Mazzel) hanno restituito al Capo dello Stato le Bandiere nazionali, imprezosite dalle firme degli atleti vincitori di medaglia olimpica e paralimpica.

«Questi giochi hanno scritto una pagina indimenticabile. I medaglieri sono colmi e abbiamo anche trasmesso al mondo una immagine di grande efficienza che rappresenta un altro motivo di orgoglio», ha detto con il consueto trasporto il presidente-tifoso azzurro. «I Giochi sono stati un successo di organizzazione e di ospitalità,dopo che per mesi avevamo sostenuto e trepidato per l'organizzazione, contro ogni scetticismo. Olimpiadi e Paralimpiadi sono stati un'occasione per trasmettere a tutti i continenti l'immagine di un Paese efficiente, di mostrare la nostra amicizia, il rispetto per gli altri, la voglia di costruire reti di solidarietà». Gli atleti gli hanno consegnato due cofanetti con la copia delle tre medaglie olimpiche e paralimpiche (oro, argento e bronzo) e hanno ricevuto a loro volta una medaglia ricordo.

«Ringrazio il presidente Mattarella per la sua vicinanza, per noi è stato un onore rappresentare il Paese. Lei ha reso questa Olimpiade speciale, è stato il simbolo di tutti gli italiani e lo ha fatto in tanti gesti come il pranzo insieme al villaggio olimpico, facendoci diventare parte della famiglia», ha detto al presidente Arianna Fontana, stella dello short track azzurro.

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