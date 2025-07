Mattarella alle azzurre: avete fatto onore all’Italia 

«Ho visto in diretta tutte le vostre partite ed ero pronto ad andare a Basilea per la finale». In poche parole, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha raccontato il vissuto di tutto il Paese nel seguire il «percorso magnifico» a Euro 2025 della nazionale, che ha voluto ieri al Quirinale. «Il vostro trofeo lo avete conquistato, le vostre medaglie le avete avute. Avete scritto una bellissima pagina dello sport, reso onore alla maglia e alla bandiera» e dato un segnale per migliorare per le donne «la condizione delle relazioni sociali», ha detto Mattarella rivolto al gruppo e allo staff, guidati dalla capitana, Cristiana Girelli, e dal ct, Andrea Soncin, emozionati e orgogliosi.

Ora è ancora «troppo fresca», la delusione, ha ammesso Soncin, pensando alla finale mancata ma e altrettanto forte «la soddisfazione per quanto abbiamo fatto, per il nostro percorso. Abbiamo sentito il Paese stringersi a noi, ci ha spinto nel cammino, la nostra è stata una vittoria culturale. Sono convinto che dopo averci visto, tanti genitori permetteranno alle loro figlie di seguire la loro passione», ha concluso il tecnico. «Meritiamo rispetto e visibilità: il calcio femminile ha fatto tanta strada in Italia ma ha ancora fame - le parole di Girelli - siamo arrivate a un minuto dalla finale ma non è quel minuto che ci qualifica: è il cammino. Una fiamma si è riaccesa e speriamo non si spenga più», è stata la promessa finale della capitana.

