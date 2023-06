Mattarella all’ambasciatore russo: invasione brutale 

ROMA. Dalle accuse di armare l’Ucraina nella guerra contro Mosca all’invito a «preservare i canali di dialogo». È un cambio di toni evidente quello che accompagna l’insediamento a Roma del nuovo ambasciatore della Russia in Italia, Alexey Paramonov, ricevuto ieri al Quirinale per la presentazione delle lettere credenziali. Sergio Mattarella gli ha ribadito la «ferma condanna per la brutale invasione perpetrata dalle forze armate russe, che rappresenta una gravissima violazione del diritto internazionale, nonché della sovranità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale dell’Ucraina».

Toni soft

Nel riportare l’incontro l’ambasciata russa ha scelto toni generali e diplomatici, evidenziando come «nel corso del colloquio entrambe le parti hanno notato il carattere plurisecolare delle relazioni tra Russia e Italia, e l’importanza di preservare i canali di dialogo e l’esperienza dell’interazione bilaterale acquisita. Sono state toccate inoltre questioni più urgenti dell’agenda bilaterale e internazionale». Dai primi messaggi Paramonov – ex direttore del dipartimento per l’Europa meridionale del ministero degli Esteri, console generale a Milano dal 2008 al 2013 – sembra lontano dallo stile del suo predecessore, Sergey Razov, che dall’inizio della guerra alla fine del suo incarico, concluso il 3 maggio, sui social e con le sue dichiarazioni ha spesso attaccato l’Italia, «parte in conflitto» per il suo sostegno a Kiev, e in particolare il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ma anche il nuovo ambasciatore sa polemizzare: nel 2022 attaccò l’allora ministro della Difesa Lorenzo Guerini, rinfacciandogli di «aver chiesto aiuto per il Covid» per poi diventare «uno dei principali falchi e ispiratori della campagna antirussa del governo italiano».

