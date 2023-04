Mattarella accoglie la bara di Parini 

ROMA. È atterrato a Ciampino ieri poco prima delle 15 il volo di Stato con la salma di Alessandro Parini, l’avvocato amministrativista romano di 35 anni vittima di un attentato a Tel Aviv la sera del 7 aprile. Ad accogliere il feretro avvolto nella bandiera italiana, assieme ai familiari, c’erano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che hanno reso omaggio alla salma. Alla cerimonia, durata circa 15 minuti, ha partecipato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

L’autopsia

In mattinata era stato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a telefonare al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per esprimere le proprie condoglianze. Al termine della breve cerimonia a Ciampino, la salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli, dove verrà effettuata l’autopsia. Subito dopo la salma verrà restituita ai familiari: la camera ardente aprirà nel pomeriggio alle 15 nella basilica dei santi Pietro e Paolo, all'Eur, mentre i funerali sono in programma domani alle 15 nella stessa chiesa. L’obiettivo degli inquirenti è chiarire le cause della morte del giovane e accertare se il decesso sia legato all’impatto con l’auto guidata dall’arabo-israeliano Yousef Abu Jaber (poi ucciso dalla polizia) ed escludere la presenza di proiettili o ferite da arma da fuoco sul corpo di Parini. In prima battuta gli esami dell’Istituto di medicina legale Abu Kabir di Giaffa non hanno riscontrato alcun segno di colpo d’arma da fuoco sul corpo, solo quelli del violento impatto con l’auto. Secondo fonti della polizia locale, inoltre, non c’è stato alcun incidente stradale - come ipotizzato in un primo momento e sostenuto dalla famiglia dell’attentatore - bensì il riscontro che Abu Jaber abbia lanciato l’automobile sui passanti in «modo premeditato».

L’inchiesta

Sul fronte delle indagini a Roma, dove si procede per attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni, ieri sono stati ascoltati dai carabinieri del Ros alcuni amici di Alessandro che erano con lui venerdì e con il quale dovevano trascorrere una serata a Giaffa. I testimoni hanno raccontato di essere arrivati a Tel Aviv poche ore prima dell’attentato e di essere andati in albergo. Da lì si sono poi mossi verso il lungomare, un percorso di circa dieci minuti a piedi, per raggiungere un altro gruppo di amici che si trovava in città già dalla mattina. I testimoni hanno affermato di avere sentito il rumore di un'auto che procedeva ad alta velocità e poi degli spari. Gli amici di Parini non ricordano nulla dell'impatto ma hanno detto di essersi in un primo momento allontanati di corsa per poi tornare indietro e individuare il corpo di Parini e la sua testa in una pozza di sangue. Gli amici hanno atteso l’arrivo dell’ambulanza e poi si sono recati tutti in ospedale dove hanno saputo della morte del giovane avvocato romano. L’attentatore, oltre a Parini, ha falciato altri sette turisti, tra cui due italiani: uno di loro, il 39enne bergamasco Roberto Nicoli, è stato sottoposto a un intervento chirurgico.