Mattarella abbraccia la Romagna 

FAENZA. Alla Romagna che resiste Sergio Mattarella porta l’abbraccio dello Stato, ricambiato dalla gente, e un impegno: sarà garante perché il sostegno alla ripartenza non si fermi.

«Molte ferite»

Iniziando dalla piccola, devastata Modigliana e concludendo con tutti i sindaci a Faenza, Mattarella ha dedicato una giornata intensa ai territori alluvionati, facendo tappa anche a Forlì, Cesena, Ravenna e Lugo. Il messaggio di vicinanza è arrivato subito, in piazza Saffi a Forlì: «Tutta l’Italia vi è vicina e non sarete soli nella ricostruzione che deve essere veloce. C’è l’esigenza che si rilanci. È un’esigenza nazionale», ha detto Mattarella dopo aver sorvolato le aree colpite in elicottero. «Ho visto molte ferite», ha commentato.

Gli applausi

A Modigliana, rimasto a lungo isolata, ha percorso le strade al fianco del sindaco Jader Dardi e del presidente della Regione Stefano Bonaccini e ha ricevuto il primo di tanti tributi della popolazione, che lo ha ringraziato, applaudito, invocato. E il presidente ha lodato «la grande maestria ma soprattutto la grande generosità» di chi ha lavorato, oltre a ricordare le vittime. Poi una polemica a distanza. «Peccato che oggi non ci sia nessuno del governo a illustrare al capo dello Stato le criticità, nessuno è stato invitato. Non fa niente, l’importante è arrivare ai risultati», ha detto a Rainews24 il ministro della Protezione civile Nello Musumeci. Gelida la replica del Colle: «Il presidente della Repubblica nelle visite nei territori italiani non impone la presenza di esponenti del governo. Essa, peraltro, è sempre gradita dal presidente Mattarella. È così da sempre, dall’inizio del primo settennato». Benvenuto lo è stato certamente Mattarella in Romagna, come hanno sottolineato i sindaci e i cittadini che lo hanno accolto. E Bonaccini, parafrasato il canto “Romagna mia”, gli ha detto: «La Romagna è anche sua, presidente, è di tutto il Paese!». E se il sindaco di Faenza Massimo Isola esprime la «paura di essere dimenticati», Mattarella si impegna: «Io sarò accanto al governo per sostenere senza pause e senza incertezze il sostegno per una ripresa piena. Dovete avere la certezza che ciò proseguirà anche a riflettori spenti. Non vi saranno pause nell’attenzione. Vi sarà una costante e non momentanea attenzione da parte delle pubbliche istituzioni nazionali. E anche io parteciperò a questa attenzione piena e costante».