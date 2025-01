Mattarella a Zelensky: pieno sostegno 

Volodymyr Zelensky torna a Roma e rafforza il legame con l’Italia. Il presidente ucraino giovedì sera ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e ieri mattina è stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con parole di amicizia. «Confermo la determinazione dell'Italia a mantenere pieno, inalterato e costante sostegno all'Ucraina contro l'aggressione della Federazione Russa». Il capo dello Stato spiega che questa scelta è frutto dell’amicizia «che lega i nostri Paesi, per il rispetto delle regole della convivenza internazionale contro la pretesa di imporre con le armi la volontà a un altro Stato e per la sicurezza dell'Europa».

La gratitudine ucraina

Zelensky ringrazia «per l'appoggio del governo italiano e per i pacchetti di sostegno all'Ucraina, sia alla nostra capacità di resistenza sia a livello umanitario». Poi consegna a Mattarella un invito speciale a visitare Kyev, ricordando che sono trascorsi 25 anni dall'ultima volta di un presidente della Repubblica.

La ricostruzione

C'è anche un altro tema al centro dei colloqui di Zelensky a Roma, dove il 10 e 11 luglio prossimi si svolgerà la Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. «Sono molto contento che si tenga in Italia: sul restauro del patrimonio culturale vogliamo il sostegno dei vostri tecnici, che hanno molta esperienza». Ma non è solo la cultura, che interessa: a Rainews sottolinea di aver avuto «un ottimo incontro con Giorgia Meloni ieri, abbiamo un rapporto particolare» e ripete i ringraziamenti per gli aiuti umanitari: «Sono fondamentali, soprattutto ora che ci sono attacchi al nostro sistema energetico, siamo infinitamente grati all'Italia». Tra le infrastrutture inviate dal nostro Paese ci sono quelle utili a garantire energia elettrica per reggere al freddo.

Il rapporto con la premier

Zelensky mette in luce l'importanza di «scongelare i beni degli oligarchi russi per ricostruire l'Ucraina: è estremamente positivo, sono molto grato a Meloni». Della premier, dice «mi fido di lei». Zelensky fa un resoconto ampiosui suoi canali social: «Ho ringraziato il presidente Mattarella per l'incrollabile sostegno dell'Italia, per la sua posizione chiara e di principio su una pace giusta e duratura e per l'importanza di una stretta collaborazione con i partner internazionali per raggiungere l’obiettivo», scrive su Telegram. Aggiunge di apprezzare «la visione positiva dell’Italia sull'integrazione dell'Ucraina nella Ue e nella Nato come elemento chiave del sistema di sicurezza paneuropeo. Ho sottolineato che non è solo la soluzione più efficace, ma anche la più conveniente per tutti i partner».

Lo sguardo agli Usa

Dopo quasi tre anni di guerra si attende che il neo presidente Usa, Donald Trump, entri in carica il 20 gennaio. Si fa largo l'ipotesi di un incontro tra il tycoon e il presidente russo, Vladimir Putin: da Mosca arrivano aperture, ma la strada verso un negoziato risolutore è ancora lunga.

