Mattarella: a volte firmo leggi che non condivido  

Risposte agli studenti con messaggi ai buoni intenditori. La cronaca politica di questi giorni ha fatto da sottotesto al dialogo fra il presidente della Repubblica e i ragazzi, all’evento romano per i 25 anni dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori. Fra un ricordo di scuola e un ragionamento sui rischi e le potenzialità dell’intelligenza artificiale, il presidente della Repubblica ha evocato qualche boccone amaro: «Più volte ho promulgato leggi che non condivido, che ritenevo sbagliate e inopportune, ma erano state votate dal Parlamento e io ho il dovere di promulgare a meno che non siano evidenti incostituzionalità. Un solo dubbio non mi autorizza a non promulgare». D’altra parte il presidente «è fuori dalla contesa politica, è imparziale, è un arbitro». Ma anche un manutentore: «Le norme costituzionali non prevedono tutto quello che può accadere, hanno quindi un tasso di elasticità che le rende adatte ad affrontare eventi non prevedibili. Quando il sistema si blocca, il presidente della Repubblica interviene per rimetterlo in funzione, come un meccanico, per riparare un sistema inceppato».

