Mattarella a Seul, focus sui dossier internazionali  

Un Paese che ha saputo allontanarsi da una serie di regimi militari autoritari, certamente democratico per gli standard asiatici, in cui vige un presidenzialismo forte e governato oggi da un capo di Stato di destra. Questa è la Corea del Sud che il presidente Sergio Mattarella sta visitando in questi giorni partendo dalla capitale Seul. La visita si è aperta con la deposizione di una corona di fiori al cimitero nazionale di Seul dove si ricordano le centinaia di migliaia di vittime della terribile guerra che insanguino la penisola dal 1950 al 1953. Quindi, prima dei colloqui politici, il presidente ha visitato il Museo nazionale della Corea. Con il presidente della Repubblica di Corea, Yoon Suk - yeol, Mattarella potrà parlare di rapporti bilaterali e di rapporti economici ma anche di tutti i principali dossier internazionali, dall’Ucraina al conflitto israelo-palestinese. La Corea del Sud ha un grande peso nella regione ed inoltre da gennaio siederà nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come membro non permanente.

RIPRODUZIONE RISERVATA