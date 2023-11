Mattarella a Cagliari ricorda i caduti «per i diritti di tutti» 

Il 4 novembre «celebriamo il Giorno dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze armate, con il pensiero rivolto a coloro che hanno servito l’Italia per renderla unita, libera e democratica. Ogni caduto per l’Italia sarà idealmente ricordato con la deposizione di una corona al Milite Ignoto. Avete scelto di servire il nostro Paese giurando fedeltà alla Repubblica e assumendovi la responsabilità di difendere la Costituzione, la Patria, le libere istituzioni che la incarnano. Un compito che vi vedrà impegnati per i diritti di ciascun italiano, quale che ne sia la condizione sociale, l’opinione, il sesso, l’etnia. È quello che ci indica, con solennità, l’articolo 3 della nostra Carta fondamentale», ha detto ieri il presidente Sergio Mattarella salutando un gruppo di allievi degli istituti di formazione militare. Poi, consegnando le onorificenze dell’Ordine Militare d’Italia, ha parlato del «valore della pace e della sicurezza, un bene incommensurabile, che per tanti anni abbiamo forse iniziato a considerare scontato. Ma per molti popoli non è mai stato così, e oggi sono sempre più numerosi i Paesi in cui la pace è minacciata o cancellata. La tragedia della guerra è tornata vicino a noi».

I discorsi

Oggi a Roma il capo dello Stato deporrà alle 9 una corona di fiori all’Altare della Patria, poi volerà a Cagliari per prendere parte alla grande cerimonia che si svolgerà al porto. Si comincia alle 11.30, in programma i discorsi del capo di stato maggiore della difesa, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e del ministro della Difesa Guido Crosetto. Non è previsto invece che Mattarella parli. L’anno scorso aveva spiegato che «il 4 novembre ci richiama, con rinnovata commozione, le tante vite spezzate durante gli aspri combattimenti della Prima Guerra Mondiale, un conflitto che lacerò e devastò l’Europa intera. Fu una grande prova per i tanti che, provenienti da ogni angolo del Paese, affratellati sotto il Tricolore, con coraggio ed eroismo portarono a compimento il sogno risorgimentale, ricongiungendo Trento e Trieste alla Nazione».

La giornata

Il presidente consegnerà le decorazioni a cinque bandiere, tre dell’Esercito, una dell’Aeronautica e una dei Carabinieri, seguirà la sfilata di circa 500 militari, quasi tutti sardi, molti della Brigata Sassari. A questo punto ci sarà l’esecuzione dell’inno nazionale, l’esibizione delle Frecce tricolori e il lancio di sei paracadutisti, uno per ciascun reparto, mentre il sesto porterà una grande bandiera dell’Italia. In chiusura, 21 cannonate a salve dalla nave Alpino, fregata missilistica della Marina militare.

Nella tribuna d’onore ci saranno il presidente della Regione Christian Solinas e diversi assessori, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu (con Giunta e consiglieri) e altri ottanta primi cittadini in arrivo da tutta l’Isola.

Il ricordo

Il deputato di FdI Salvatore Deidda, primo firmatario della proposta di legge per ripristinare la festa nazionale, sottolinea che «il 4 novembre è stata e dev’essere una festa per ricordare quanti hanno sacrificato la propria vita per l’unità d’Italia. Proprio da Cagliari partì giovanissimo Alberto Riva Villasanta, medaglia d’oro e considerato l’ultimo caduto della grande guerra il 4 novembre 1918. Tanti altri caduti dovrebbero essere ricordati e un plauso va ai giornali, alle amministrazioni comunali e alle associazioni d’arma che rievocano la storia, i nomi e i volti di chi ha combattuto. Le polemiche sono strumentali, il tema dei poligoni e delle servitù va affrontato e lo abbiamo fatto senza alcun problema in Parlamento, e in assemblee e dibattiti. Servono, ci sono in tutta Italia e la situazione internazionale ci richiede di avere Forze Armate addestrate e pronte, in questo dobbiamo fornire alle comunità che li ospitano maggiori risorse e strumenti e lavorare per una maggiore puntualità negli indennizzi». (cr. co.)

