Mattarella a Cagliari per l’inizio delle scuole 

Fa tappa a Cagliari la ventiquattresima edizione di “Tutti a scuola”, cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2024/25 diventata itinerante dal 2015. Sarà il Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II", lunedì 16 settembre, nella sede di via Pintus, ad ospitare la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. A darne notizia il rettore del Convitto, Paolo Rossetti. «La cerimonia - spiega il professor Rossetti - darà spazio alle capacità creative e artistiche delle studentesse e degli studenti attraverso la partecipazione di delegazioni di istituti scolastici provenienti da tutto il territorio nazionale e sarà trasmesso in diretta su Rai1».

Le forze armate

L’ultima volta di Mattarella in città è recente: il presidente ha partecipato a novembre del 2023 alla parata delle forze armate al porto di Cagliari. In quell’occasione, con lo sfondo di navi da guerra attraccate ai moli, avevano sfilato oltre cinquecento militari dell’Esercito – in testa la Brigata Sassari – dell’Aeronautica, della Marina, della Guardia di finanza e dei Carabinieri. Per il Governo avevano partecipato alle celebrazioni cagliaritane anche il Ministro del Lavoro, Marina Calderone, e il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri.

Nel 2018 Mattarella era intervenuto a Cagliari alla seduta solenne del Consiglio regionale che si è tenuta in occasione del 70° anniversario dello Statuto sardo. L’anno precedente, sempre a Cagliari, aveva partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2017/2018 dell’Università degli Studi di Cagliari, che si era tenuta nell’Aula magna del Rettorato in via Università.

Le parole

«Mai come oggi serve fedeltà alla Repubblica», ha detto ieri il presidente in occasione del 210° anniversario della fondazione dell’Arma. «Il momento storico che l’Italia e l’Europa stanno vivendo sollecita più che mai i valori di fedeltà alla Repubblica e di abnegazione di cui l’Arma ha saputo essere interprete». Sono i «valori» della democrazia e della pace che sono sotto attacco e che, si sottolinea, la situazione internazionale mette in discussione.

