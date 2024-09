Mattarella a Cagliari ha rinsaldato il legame tra il Quirinale e l’Isola 

È durata solo poche ora la visita ufficiale di Sergio Mattarella lunedì a Cagliari, ma è bastata per ribadire il forte rapporto del presidente della Repubblica con l’Isola. La Sardegna è infatti una delle sue “mete” preferite: l’inquilino del Colle – complice il secondo mandato – è venuto, contando anche l’ultima presenza, ben undici volte da queste parti.

In questo caso non potevano ovviamente essere i temi locali al centro del viaggio presidenziale: Mattarella è atterrato a Cagliari per partecipare a “Tutti a scuola”, la tradizionale cerimonia nazionale – in diretta Rai – di inaugurazione del nuovo anno scolastico. E infatti il suo intervento dal palco del Convitto “Vittorio Emanuele II” è stato dedicato interamente ai problemi dell’istruzione, dalla retribuzione del personale alla piaga del bullismo. Non è mancata però una sottolineatura, da parte del capo dello Stato, della necessità di un riequilibrio tra le varie aree del Paese: «La coesione sociale passa dai territori», ha ammonito, «e voglio dirlo proprio da qui, da Cagliari», come a ribadire che – pur senza voler entrare nel dibattito politico sull’autonomia differenziata – Mattarella non abdica al proprio ruolo di garante dell’unità nazionale.

Temi che probabilmente gli sono stati ricordati anche dalla presidente della Regione Alessandra Todde e dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda, che l’hanno accolto all’arrivo: non è stata l’occasione per veri e propri colloqui politici, ma di sicuro per confermare l’attenzione del Quirinale al Mezzogiorno e a tutte le regioni in ritardo di sviluppo.

