Mattanza da record all’isola Piana: catturati cinquecento tonni 

Super mattanza sabato per la ciurma della Carloforte Tonnare che, guidata dal rais Gianluca Mei, ha portato a casa 519 tonni per un peso totale di 30 tonnellate. Un bottino di tutto rispetto: l’esemplare più grande portato a terra dai tonnarotti ha pesato 336 chili, seguito da uno da 316 e tantissimi tonni sopra i 200 e i 100 chili. Una bella mattanza, iniziata di buon mattino con l’uscita delle imbarcazioni dallo stabilimento de La Punta, a Carloforte, verso la tonnara dell’isola Piana. Quando il rais ha dato il via libera, la mattanza è cominciata. Da subito i tonnarotti hanno capito che la pesca sarebbe stata positiva ma solo la conta e la pesatura ufficiale degli esemplari catturati ha restituito il dato preciso: più di 500 pesci per 30 tonnellate di peso, numeri che hanno acceso l’entusiasmo della ciurma. La stagione di pesca finalmente è entrata nel vivo, con l’arrivo davanti alle coste di pesci numerosi e di grosse dimensioni, quelli che ogni anno fanno la differenza per gli operatori della pesca. Il forte maestrale di questi giorni fa ben sperare, il bottino è destinato a crescere e già in settimana potrebbe esserci un’altra mattanza nella tonnara dell’Isola Piana.

