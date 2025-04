Mattanza, conto alla rovescia 

Dopo settimane di lavoro a terra, per preparare le reti, per i tonnarotti del Sulcis è arrivato il momento di cruciale: uscire in mare, verso i punti di pesca secolari, e calare le reti che dovranno trattenere i tonni. È tutto pronto, tra Portoscuso e Carloforte, per rinnovare il rito che si ripete sempre uguale a se stesso, tra tradizione e business, storia e attività imprenditoriale.

A La Punta

Nello stabilimento di La Punta, a Carloforte, c’è grande fermento. La scorsa settimana i tonnarotti agli ordini del rais Gianluca Mei sono usciti in barca e hanno calato la prima metà dell’incrociato. L’operazione è stata interrotta dalle condizioni del tempo, non proprio ideali per lavorare in acqua. Si riprenderà a giorni. «Con le attuali condizioni e le previsioni dei prossimi giorni possiamo riprendere al più presto la calata della tonnara – dice Giuliano Greco, della Carloforte Tonnare Piam – dovremmo essere in pesca nel giro di una decina di giorni. Quest’anno per il momento la temperatura dell’acqua sembra migliore rispetto all’anno scorso, possono capitare ciclicamente stagioni come quella precedente. Ma il problema era legato in particolare alla torbidità dell’acqua, dovuta ai carotaggi per gli studi sugli impianti eolici. Una situazione che ci ha danneggiato. Ci auguriamo che questi progetti off shore non si realizzino perché avrebbero un effetto devastante, sia per il numero delle pale, sia per i sistemi di ancoraggio».

A Carloforte, nello stabilimento di La Punta, in vista della stagione del tonno, sono operativi 25 uomini in mare, più i 4 subacquei e 12 a terra. Tutto è pronto per iniziare, l’ultima parola spetta alle condizioni meteo, del vento in particolare.

Terraferma

Ciurma in attesa anche a Portoscuso, dove la Tonnara Sulcitane ha predisposto reti e boe nello spazio del porticciolo turistico. Ormai è questione di giorni e la stagione di pesca del tonno 2025 potrà iniziare, agli ordini del rais Ettore Biggio. «Prevediamo di uscire in mare giovedì, inizieremo con le operazioni di calata della tonnara – dice Andrea Farris, delle Tonnare Sulcitane di Portoscuso – serviranno una decina di giorni per entrare in pesca. Attualmente abbiamo trenta persone impegnate in mare e quindici a terra, nel nostro stabilimento di lavorazione e conservazione. Il nostro core business è il rifornimento della ristorazione di alta qualità. Con la tecnica ikiejime, il protocollo di macellazione giapponese, la carne del tonno conserva al meglio tutte le caratteristiche».

Come succede da secoli, nonostante l’avvento della tecnologia, a decidere l’inizio della stagione sono le condizioni meteo-marine: gli uomini di mare scrutano il cielo e ascoltano il vento, le mareggiate di maestrale sono le benvenute perché accompagnano i tonni verso la costa ma poi le onde non devono essere troppo alte quando c’è da lavorare in acqua. Le ultime tonnare fisse del Mediterraneo stanno per riprendere, all’orizzonte tra Carloforte e Portoscuso già si intravvede un’altra stagione di tonni, rais e tonnarotti.

