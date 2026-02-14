Matta: «Mi candido a sindaco» 

Ignazio Locci ha già uno sfidante per le prossime amministrative: Maurizio Matta, noto imprenditore locale, annuncia la sua candidatura alla guida di Sant’Antioco.

La sfida

L’annuncio arriva a pochi giorni di distanza da quello fatto da Locci, sindaco in carica, che ha preannunciato la sua discesa in campo nella primavera 2027 per il terzo mandato. «Mi candido a sindaco con una lista civica composta da professionisti, giovani e donne che non hanno mai avuto precedenti esperienze politiche - spiega Matta - una scelta che segna un passo importante nel panorama amministrativo locale e che nasce da una profonda riflessione sul futuro dell’isola». L’annuncio dell’ingegnere, noto imprenditore immobiliare apre ampi margini di riflessione. Nota a tutti la sua forte amicizia col sindaco Locci, anche se recentemente aveva denunciato situazioni, a suo dire “irregolari” nell’espletamento delle procedure di pratiche edilizie presentate dal suo studio. «Sant’Antioco sta regredendo - ha detto Matta - nonostante le enormi potenzialità. Mi rendo conto che è un giudizio netto, maturato nel corso degli anni di attività professionale e imprenditoriale svolta sul territorio, ma i fatti sono ormai sotto gli occhi di tutti. Ho sempre creduto in questa terra, sin da quando ho iniziato a esercitare la professione e a fare l’imprenditore. Oggi vedo un’isola che non esprime ciò che potrebbe e dovrebbe essere». L’obiettivo che intende portare avanti e realizzare «è trasformare Sant’Antioco attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche ed economiche. Dobbiamo predisporre il territorio a uno sviluppo vero creando le condizioni perché le persone possano scegliere di vivere, investire e costruire il proprio futuro qui».

Il programma

Ha già predisposto una bozza di programma elettorale, che elenca «uno sviluppo economico strutturato e sostenibile, un piano capace di favorire la crescita demografica e politiche attive per rendere l’isola attrattiva per famiglie e nuove imprese». Matta non nasconde l’esistenza di una parte della comunità che guarda con diffidenza ai progetti di crescita economica. «Esiste chi è convinto che sia meglio non cambiare nulla - osserva - ma io credo che lo sviluppo, se ben pianificato e rispettoso dell’identità del territorio, sia un’opportunità e non una minaccia». Recentemente aveva annunciato che avrebbe dirottato i suoi interessi altrove. «Infatti, è proprio ciò che dal punto di vista economico sto facendo. Ho sempre pensato che non avrei mai fatto politica - conclude l’imprenditore antiochense - ma questa scelta nasce dal cuore e dal senso di responsabilità verso la mia comunità».

