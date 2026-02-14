VaiOnline
Sant’Antioco.
15 febbraio 2026 alle 00:28

Matta: «Mi candido a sindaco» 

L’imprenditore edile è pronto a sfidare Ignazio Locci alle elezioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ignazio Locci ha già uno sfidante per le prossime amministrative: Maurizio Matta, noto imprenditore locale, annuncia la sua candidatura alla guida di Sant’Antioco.

La sfida

L’annuncio arriva a pochi giorni di distanza da quello fatto da Locci, sindaco in carica, che ha preannunciato la sua discesa in campo nella primavera 2027 per il terzo mandato. «Mi candido a sindaco con una lista civica composta da professionisti, giovani e donne che non hanno mai avuto precedenti esperienze politiche - spiega Matta - una scelta che segna un passo importante nel panorama amministrativo locale e che nasce da una profonda riflessione sul futuro dell’isola». L’annuncio dell’ingegnere, noto imprenditore immobiliare apre ampi margini di riflessione. Nota a tutti la sua forte amicizia col sindaco Locci, anche se recentemente aveva denunciato situazioni, a suo dire “irregolari” nell’espletamento delle procedure di pratiche edilizie presentate dal suo studio. «Sant’Antioco sta regredendo - ha detto Matta - nonostante le enormi potenzialità. Mi rendo conto che è un giudizio netto, maturato nel corso degli anni di attività professionale e imprenditoriale svolta sul territorio, ma i fatti sono ormai sotto gli occhi di tutti. Ho sempre creduto in questa terra, sin da quando ho iniziato a esercitare la professione e a fare l’imprenditore. Oggi vedo un’isola che non esprime ciò che potrebbe e dovrebbe essere». L’obiettivo che intende portare avanti e realizzare «è trasformare Sant’Antioco attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche ed economiche. Dobbiamo predisporre il territorio a uno sviluppo vero creando le condizioni perché le persone possano scegliere di vivere, investire e costruire il proprio futuro qui».

Il programma

Ha già predisposto una bozza di programma elettorale, che elenca «uno sviluppo economico strutturato e sostenibile, un piano capace di favorire la crescita demografica e politiche attive per rendere l’isola attrattiva per famiglie e nuove imprese». Matta non nasconde l’esistenza di una parte della comunità che guarda con diffidenza ai progetti di crescita economica. «Esiste chi è convinto che sia meglio non cambiare nulla - osserva - ma io credo che lo sviluppo, se ben pianificato e rispettoso dell’identità del territorio, sia un’opportunità e non una minaccia». Recentemente aveva annunciato che avrebbe dirottato i suoi interessi altrove. «Infatti, è proprio ciò che dal punto di vista economico sto facendo. Ho sempre pensato che non avrei mai fatto politica - conclude l’imprenditore antiochense - ma questa scelta nasce dal cuore e dal senso di responsabilità verso la mia comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Giustizia

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 