Matta (M5S): «Con Pusceddu non mi candido» 

C’è chi dice no: a Sinnai, l’8 e il 9 giugno prossimi, gli elettori che si presenteranno alle urne per eleggere sindaco e Consiglio comunale non potranno votare per Rita Matta, uno dei nomi più rappresentativi del Movimento 5 Stelle in paese. Un passo indietro sorprendente, soprattutto se si tiene presente che Matta, insegnante di sostegno, fu candidata a sindaca e che, candidata alle elezioni regionali del 25 febbraio scorso, ha ottenuto 372 preferenze finite ad arricchire il risultato del campo largo guidato dalla M5S Alessandra Todde. Ora che la stessa alleanza si propone a Sinnai, ma candidando a sindaca (dopo fibrillazioni che a un certo punto erano sembrate arrivare a uno stallo) un’esponente del Partito democratico, la vicesindaca Barbara Pusceddu, arriva questa sorprendente defezione.

Tra Comune e scuola

Che succede? «Non sono l’unica, nel Movimento, a non ricandidarsi», mette le mani avanti Rita Matta. Motivazioni? «Ce ne sono diverse. Intanto ho già fatto due mandati. Mi sono candidata alle Regionali e non sono stata eletta. Avevo già detto che mi trovo in difficoltà a conciliare gli impegni amministrativi con la mia attività lavorativa. Su altre questioni è meglio non addentrarsi».

Opposizione dura

Non è però difficile immaginare, da parte dell’esponente del M5S, una certa insoddisfazione sul nome della candidata a sindaca. Tanto più che il partito si era seduto al tavolo delle trattative chiedendo discontinuità rispetto alla Giunta Anedda. Invece, uscito di scena Cesare Moriconi, la scelta della coalizione è caduta sulla vicesindaca. «Il Movimento cinque stelle a Sinnai nacque proprio durante l’esperienza amministrativa guidata dall’allora sindaca Barbara Pusceddu», ricorda Matta: «E nacque in opposizione a quell’esperienza. E sempre all’opposizione ho passato gli ultimi cinque anni, con Pusceddu prima presidente del Consiglio e poi assessora e vicesindaca». Con più di uno scontro, sia quando Pusceddu era presidente del Consiglio sia quando è diventata assessora e vicesindaca. «Non sarei stata credibile, candidandomi e sostenendola», ammette Matta.

I nomi in lista

Difficile, stando così le cose, immaginarla impegnata a fare campagna elettorale a favore del campo largo in paese: «Andrò a votare i miei Cinque stelle, questo sì», promette. In lista ci dovrebbero essere molti volti nuovi, rispetto al Movimento della prima ora, ma anche qualche conferma: si ripropone la consigliera Chiara Cabras, per esempio, e anche la prima candidata a sindaca del M5S, Stefania Sanna.

Quanto al resto, anche i M5S starebbero sperimentando, come altri gruppi, una certa difficoltà a trovare aspiranti consiglieri.

