Matrimonio show: Taylor Swift sposa il suo Travis Kelce  

Alla fine la “regina del pop” ha sposato il principe azzurro. Maxi-tabelloni rosa hanno dato l'annuncio a caratteri cubitali - JusT&T Married - mentre dentro il Madison Square Garden un migliaio di celebrità orfane degli smartphone hanno festeggiato fino alle ore piccole le nozze tra Taylor Swift e Travis Kelce. Colpito daòl'attenzione dei media sugli sposi nei giorni del “suo” 4 luglio, Donald Trump ha tentato di rubare la scena postando sul profilo X della Casa Bianca foto modificate con l'AI.

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