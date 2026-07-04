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05 luglio 2026 alle 00:30

Matrimonio show: Taylor Swift sposa il suo Travis Kelce  

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Alla fine la “regina del pop” ha sposato il principe azzurro. Maxi-tabelloni rosa hanno dato l'annuncio a caratteri cubitali - JusT&T Married - mentre dentro il Madison Square Garden un migliaio di celebrità orfane degli smartphone hanno festeggiato fino alle ore piccole le nozze tra Taylor Swift e Travis Kelce. Colpito daòl'attenzione dei media sugli sposi nei giorni del “suo” 4 luglio, Donald Trump ha tentato di rubare la scena postando sul profilo X della Casa Bianca foto modificate con l'AI.

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