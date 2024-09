Matrimonio selargino, diecimila applausi per gli sposi 

Cinquanta gruppi folk arrivati da ogni angolo dell’Isola e oltre diecimila persone che - solo nella giornata di domenica - hanno affollato la città durante i festeggiamenti del Matrimonio selargino, senza contare le presenze in occasione delle iniziative collaterali durante la scorsa settimana. «Un’edizione da record, sicuramente una delle più partecipate nella storia di Sa coja antiga», conferma soddisfatto il presidente della Pro Loco Gianni Frau, «nonostante il caldo torrido la mattina, e la pioggia che la sera ci ha costretto a traferire i festeggiamenti nel teatro comunale». Selargini e non, e tanti turisti arrivati per assistere all’antico rito dello sposalizio. Una marea di gente lungo il corteo e in piazza Si ‘e Boi, con il villaggio gastronomico dove in tanti hanno fatto tappa per la pausa pranzo. «Un successo che ci ripaga del lavoro fatto», sottolinea Frau. «Anche quest’anno la coppia scelta era perfetta, Fiorella e Davide si sono dimostrati all’altezza della situazione, belli e impeccabili».

Appena archiviata l’edizione 64, si pensa già a quella del 2025. «Giusto qualche giorno per riposarci poi si riparte», dice il presidente della Pro Loco. In lista d’attesa c’è già una coppia che proprio ieri ha inoltrato la domanda per candidarsi come futura coppia di sposi in catene. «Grazie anche al risalto mediatico con la diretta tv», aggiunge Frau. E per il prossimo anno ci sarà Casa Cara completata, battezzata per questa edizione come sede della sposa anche se di fatto i lavori di restauro non sono finiti.

Soddisfatto anche il sindaco Gigi Concu. «In questi giorni abbiamo visto una Selargius viva, colorata, presente, che non è voluta mancare ai tanti eventi che hanno accompagnato Fiorella e Davide in questo cammino carico di tante altre emozioni», dice all’indomani dell’ultimo giorno di festa in città. «A me resta l’orgoglio di rappresentare una comunità fortemente attaccata alle sue tradizioni e a un rito che ogni anno riesce a raccontare più di ogni altro il senso di appartenenza e a scrivere una delle pagine più belle della nostra storia. Una storia che a distanza di anni riesce, dopo ogni edizione, a emozionare come fosse la prima volta».

RIPRODUZIONE RISERVATA