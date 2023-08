Matrimonio selargino, conto alla rovescia 

Mancano 10 giorni all’appuntamento più atteso di Selargius: l’Antico Sposalizio Selargino. I giovanissimi Valentina Plaitano e Lorenzo Atzeni, 21 e 25 anni, saranno i futuri sposi, ventunenne lei e venticinquenne lui. Il 4 settembre è prevista la loro presentazione, che darà poi il via alla grande cerimonia dal 6 al 10 settembre, dove sono previste circa 150 autorità.

«Ho sempre detto che se un giorno mi sarei sposata lo avrei fatto così», racconta emozionata la spsa.

Il programma

Mercoledì 6 settembre alle 18 ci sarà l’inaugurazione delle mostre di artigianato locale Si ‘E Boi, che resteranno aperte fino al 10 settembre. Gli appuntamenti saranno accompagnati dalla degustazione dei prodotti tipici della città e della Sardegna. Di sera, alle 21, verrà presentata la commedia dialettale in lingua campidanese in piazza Maria Vergine Assunta.

Giovedì 7 sarà la volta della gara poetica in limba, che si svolgerà sempre in Piazza Maria Vergine Assunta alle 21.

La serenata

Venerdì 8 alle 20 “Sa Cantada a is Piciocas”, l’emozionante serenata alle giovani ragazze da maritare, animata dal Gruppo Folk Kellarious di Selargius e dal Gruppo della Repubblica Ceca. Is cantadas verranno eseguite nelle case: Luigi Ligas Via Roselli 59, Casa Luigi Ragatzu Via San Giuliano 12-14 si concluderà nella Sede della Pro Loco in Via Bezzecca 44-46.

Sabato 9 partirà il corteo “Su trasferimentu de is arrobas” alle 19, dalla Pro Loco in via Bezzecca n° 46. Alle 20,30 in Piazza Maria Vergine Assunta ci sarà lo spettacolo folkloristico.

Il 10 il matrimonio

Il grande finale, domenica 10, con l’antico sposalizio selargino. L’ex casa Collu ospiterà, la mostra mercato del pane, del dolce e artigianato locale. Alle 8 inizieranno i preparativi con la vestizione dello sposo in Casa Canonico Putzu, via Roma 63. Alle 8:20 sarà la volta della sposa, seguito dall’incontro con gli sposi ospiti nella Casa Luigi Ligas, in via Rosselli 59. Alle 9 avrà inizio il corteo nuziale, a cura del gruppo folk Kellarious. Alle 11 si svolgerà la Santa messa con la celebrazione del matrimonio, in lingua campidanese.

La diretta su Videolina

La messa sarà trasmessa in diretta da Videolina. Il rito religioso proseguirà con la promessa d’amore nel Tempio Romanico di San Giuliano. Alle 13 partirà il corteo nuziale per le vie: San Nicolò, San Giuliano, via Roma. A Casa Canonico Putzu ci sarà la benedizione degli Sposi e il banchetto nuziale. I festeggiamenti serali avranno inizio alle 20 nella Piazza Maria Vergine Assunta con lo spettacolo folk di balli e canti al quale è già annunciata la folla delle grandi occasioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA