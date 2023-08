Matrimonio mauritano da record 

Cinque traccas addobbate come impongono le grandi occasioni, tanti cavalieri e trenta gruppi folk arrivati da tanti centri dell’Isola per rendere omaggio, davanti a migliaia di persone, a una tradizione che da 55 anni riempie di colori e grandi emozioni il paese di Santadi.

Un bilancio davvero roseo quello del Matrimonio mauritano che la Pro Loco di Santadi anche quest’anno ha curato in ogni minimo dettaglio per far sì che il giorno del sì di Sara Serventi 33 anni di Perdaxius e Nicola Medda 38 anni Rio Murtas (ieri per un refuso nel titolo è comparso un altro nome, errore di cui ci scusiamo) fosse davvero indimenticabile. Lo sarà davvero sia per la famiglia dei due giovani sposi e per i loro figli, sia per tutti coloro che hanno scelto, anche con la complicità del maestrale che ha portato via le altissime temperature, di trascorrere a Santadi questa giornata tipica della tradizione sulcitana: «Abbiamo potenziato le risorse economiche – ha spiegato il sindaco Massimo Impera – pertanto si è riusciti a potenziare e perfezionare molti dettagli, soprattutto grazie all'impegno delle associazioni e della popolazione tutta che ringraziamo».

