Matrimonio in vista tra l’Olbia e Greco 

Olbia. Leandro Greco supera Alberto Villa sulla strada che porta all’Olbia. L’ex centrocampista della Roma sarebbe pronto a succedere a Roberto Occhiuzzi sulla panchina dei galluresi, che si apprestano ad affrontare l’ottava stagione consecutiva in Serie C. Ma per l’ufficialità sarà necessario attendere l’evoluzione dei playoff di B. Greco è impegnato come vice dell’ex Cagliari Pierpaolo Bisoli alla guida del Sudtirol, che domani affronterà, nel ritorno della semifinale degli spareggi promozione per la A, il Bari dell’ex Olbia Michele Mignani, sconfitto all’andata 1-0. Qualora gli altoatesini dovessero passare il turno non se ne riparlerà, insomma, prima dell’11 giugno, quando si giocherà l’ultimissimo atto degli spareggi col ritorno della finale.

L’ufficializzazione del nuovo allenatore dei bianchi arriverebbe, comunque, entro quella decina di giorni pronosticata dal presidente Alessandro Marino pochi giorni fa. Piuttosto, la virata decisa su Greco, classe 1986 e all’attivo da allenatore appena due campionati da secondo al Sudtirol, si sarebbe consumata negli ultimi giorni, se è vero che fino alla scorsa settimana in pole per la panchina dei bianchi c’era Villa, reduce dalla buona annata alla Pergolettese, culminata con la conquista dei playoff.

Il 44enne figlio d’arte (di Renato, ex difensore del Bologna) incarna, forse più di Greco, il profilo del tecnico ideale tracciato dall’Olbia. Giovane e ambizioso, un’esperienza al Gallipoli in Eccellenza, le stagioni da vice al Carpi, in B, e alla Viterbese e al Catanzaro, in C, quindi la panchina della Pergolettese sulla quale ha debuttato tra i professionisti come primo allenatore, sembrava essere l’uomo più adatto per l’Olbia. Ma problemi personali, che l’avrebbero spinto a non rinnovare l’accordo con i cremaschi, lo hanno allontanato dalla Sardegna. Va da sé che con Greco in pole si indeboliscono le quotazioni di Claudio Bellucci, vice di Walter Mazzarri al Cagliari l’anno scorso, mentre Massimo Maccarone, altro nome accostato alla panchina dei bianchi, sarebbe già sulla via di Livorno.

Prorpio Greco con Occhiuzzi ha condiviso 6 mesi al Cosenza nella stagione 2019/20. Quello stesso Cosenza in cui ha giocato anche Tomaso Tatti, oggi direttore sportivo dei bianchi e al momento dirigente più impegnato nella caccia al nuovo tecnico.