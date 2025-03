Matrimonio in catene, si scelgono gli sposi 

C’è tempo sino al 15 giugno per presentare domanda di partecipazione al Matrimonio selargino in programma la seconda domenica di settembre: il bando, cliccabile nel sito web della Po Loco, è rivolto a gruppi folk, cavalieri, compagnie teatrali che voglia partecipare agli eventi per l’Antico sposalizio. Intanto sabato 29 marzo, è stato convocato - nella sede di via Bezzecca - il primo incontro conoscitivo fra una rappresentanza dell’associazione selargina con le coppie di futuri sposi candidate per l’edizione 2025.

RIPRODUZIONE RISERVATA