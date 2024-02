Matrimonio in catene, aperte le candidature 

Parte ufficialmente la macchina organizzativa per la nuova edizione del Matrimonio selargino. Qualche coppia di fidanzati che spera di essere scelta c’è già, «ma c’è tempo sino a metà marzo per presentare ulteriori candidature», dice il presidente della Pro loco Gianni Frau. La selezione si concluderà alla fine di marzo mentre la presentazione della coppia sarà ad aprile. Poi partirà l’organizzazione della manifestazione più attesa in città, fra riti antichi e festeggiamenti sino al giorno delle nozze la seconda domenica di settembre.

