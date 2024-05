Matrimonio fuori dal Comune: nuovo bando 

Il Comune di Guspini ci riprova e pubblica un nuovo bando per la ricerca di luoghi per celebrare “Un matrimonio fuori dal Comune”. Lo scorso bando, pubblicato a ridosso delle festività natalizie, era andato deserto. «Alcuni operatori ne hanno sollecitato la ripubblicazione rendendosi conto della sua valenza e vedendolo come un’opportunità di promozione delle loro attività dal punto di vista dell’immagine e dal punto di vista economico», sostiene l’assessora alle Attività produttive e sviluppo locale, Stefania Atzei.

«Potrebbe essere utile come indotto alla nostra attività», dice Federica Fadda di Pout Pourri, organizzatrice di matrimoni. «Molti clienti ci hanno chiesto, in passato, di poter celebrare il matrimonio e questa sarebbe una buona opportunità, stiamo valutando il bando per poter presentare la manifestazione di interesse», dice Elisabetta Cavalli del Tartesh Hotel. Cristian Saba, responsabile del resort Sa Rocca in cui, in passato, venivano organizzate celebrazioni di matrimoni, dichiara: «Eventuali programmazioni saranno da decidere successivamente. Speriamo sia nuovamente possibile». Domande entro il 14 giugno.

